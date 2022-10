Psíčkari, pozor! Svojho štvornohého miláčika nebozkávajte na papuľu: Môže to viesť k vážnej infekcii

Asistent lekára sa podelil o to, prečo by ste nikdy nemali bozkávať svojho psa priamo na papuľu. Niektorí psíčkari tak robia, iní zase nie, no najlepšie je sa tejto činnosti absolútne vyhnúť.

Ako píše portál ladbible.com, asistent lekára, ktorý vystupuje na sociálnej sieti TikTok pod menom @medexplained2you, vysvetlil, prečo je čas zbaviť sa tohto zvyku. „Ak bozkávate svojho psa na papuľu, je čas prestať. V skutočnosti by ste kvôli tomu mohli prísť o končatiny,“ tvrdí. Štvornohí miláčikovia totiž olizujú kadečo (vrátane vlastných genitálií). Po tejto štúdii si psa do postele už nikdy nepustíte: Odporné, čomu sa vystavujete! Baktérie sa môžu preniesť zo psa na človeka a spôsobiť nepríjemné problémy. „Toto je vážne ochorenie, ktoré môže spôsobiť rozšírenú systémovú infekciu, septický šok či dokonca gangrénu (pozn.red.: stav, keď časť ľudského tkaniva odumrie). Záleží od toho, ako rýchlo postupuje a kedy je diagnostikovaná, no jedinou liečbou sa môže stať amputácia,“ vysvetlil. „Prečo sa nevyhnúť všetkým tým problémom a prestať bozkávať svojho psa? Pripadá mi to ako jednoduché riešenie,“ dodal. Centrum pre kontrolu chorôb (CDC) je rovnakého názoru, ale je dôležité poznamenať, že ide o pomerne zriedkavý jav. „Baktérie capnocytophaga sa na ľudí rozširujú zriedkavo. Buď uhryznutím, škrabancami alebo blízkym kontaktom psa alebo mačky,“ potvrdila inštitúcia. „Väčšina ľudí, ktorí sú v kontakte so psom alebo mačkou, neochorie. Ľudia s oslabeným imunitným systémom sú však vystavení väčšiemu riziku,“ doplnilo CDC. Tak či onak, je na psíčkaroch samotných, či budú nepríjemnú infekciu riskovať. Naši štvornohí miláčikovia sú múdrejší ako si myslíme: Štúdia odhalila nové zistenie!