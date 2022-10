Ruky odhalia veľa: Toto sú 4 príznaky tichého zabijaka, ktoré si môžete všimnúť aj sami

Vedeli ste, že vaše ruky môžu odhaliť, ako ste na tom zdravotne? Milióny ľudí v Spojenom kráľovstve v súčasnosti žijú s cukrovkou. Odhaduje sa, že 90 percent z nich má typ 2 – pričom mnohí o tom ani nevedia.

Je to preto, že príznaky často nespôsobujú, že sa cítite zle. Podľa odborníkov si na rukách treba všímať určité znaky. Osobitnú pozornosť by ste mali venovať nechtom, odporúča The Sun. Toto sú 4 hlavné príznaky cukrovky, ktoré si môžete všimnúť sami:

Skrehnuté prsty

Nedávna štúdia zistila, že ľudia s cukrovkou 1. aj 2. typu majú väčšiu šancu zažiť skrehnutie prstov. V tejto situácii skončia niektoré prsty v ohnutej polohe, ktorú je ťažké narovnať. Bolestivý stav možno často liečiť injekciami kortizónu, ale niekedy si vyžaduje až chirurgický zákrok. Odborníci z univerzity v Lunde zistili, že riziko postihnutia sa zvyšuje v prípade vysokej hladiny cukru v krvi.



Začervenanie okolo nechtov

Ľudia s cukrovkou často trpia problémami s krvným obehom, čo znamená, že niekedy dochádza k začervenaniu okolo nechtov. Mali by ste tiež dávať pozor na kožtičku a na to, ako necht prilieha do nechtového lôžka.