Vedci odhalili spojitosť rakoviny pľúc s jedným z vitamínov: Na jeho užívanie si dávajte veľký pozor

Vitamín A sa tradične používa na podporu imunitného systému a zraku. Čínska štúdia však tvrdí, že obyčajná vitamínová tableta môže zvýšiť riziko smrteľnej rakoviny pľúc.

Odborníci z Pekinskej univerzity v Číne varujú ľudí pred užívaním vitamínu A, píše The Sun. Výskum publikovaný v časopise Frontiers in Nutrition potvrdil, že vysoký príjem „Áčka“ zvyšuje riziko rakoviny vaječníkov, no najnovšie aj rakoviny pľúc. Dokument bol založený na analýze zdravotných záznamov viac ako 11-tisíc pacientov s rakovinou pľúc.

Národná zdravotná služba Spojeného kráľovstva (NHS) odporúča, aby ľudia neužívali viac ako 7 mg betakaroténových doplnkov denne, pokiaľ im to neodporučí lekár. Fajčiarom alebo ľuďom, ktorí boli vystavení azbestu, sa odporúča, aby neužívali žiadne. Okrem vitamínu A môžu podľa odborníkov zvýšiť riziko rakoviny aj ďalšie doplnky.

Jedným z nich je napríklad selén. Ide o minerál nachádzajúci sa v potravinách, ako sú ustrice, para orechy, vajcia, tuniak žltoplutvý, sardinky a slnečnicové semienka. Má množstvo výhod vrátane podpory metabolizmu a pomáha pri funkcii štítnej žľazy. Niektoré štúdie však uvádzajú vyššie riziko rakoviny prostaty. Pacienti, ktorí užívali doplnok, mali tiež väčšie riziko vzniku cukrovky 2. typu.