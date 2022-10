Vysoký tlak je tichý zabijak: Tu je 6 vecí, ktoré musíte urobiť, aby ste ho znížili

Zvýšený krvný tlak je najčastejšou príčinou úmrtí na svete a každoročne zabíja viac ako 10 miliónov ľudí.

Liečba vysokého krvného tlaku liekmi je zvyčajne potrebná. Národná zdravotná služba (NHS) v Anglicku však hovorí, že existuje niekoľko jednoduchých zmien životného štýlu, ktoré môžu pomôcť predchádzať a znižovať vysoký krvný tlak:

1. Znížte množstvo soli, ktoré jete

Ako píše The Sun, podľa smerníc NHS by ste nemali jesť viac ako päť gramov soli denne. Väčšina ľudí to však nedodržiava a zje viac. Odborníci vyzvali verejnosť, aby zvážila úplné odstránenie zvýrazňovača chuti zo svojho jedálnička.

Štúdia zistila, že zníženie množstva soli, ktoré jete, môže zmeniť váš krvný tlak. Stačilo by urobiť niekoľko zmien vo vašich nákupoch a vybrať položky s menším obsahom sodíka, aby ste znížili riziko. Najlepším tipom je podľa štúdie Salt Substitute and Stroke Study vymeniť stolovú soľ za alternatívu so zníženým obsahom sodíka a pridaného draslíka. Vďaka tomu sa počas rozsiahlej štúdie znížilo riziko mŕtvice o 14 percent.