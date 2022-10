Budíte sa s bolesťou hlavy? Môžu byť za tým tieto 3 dôvody! Rady, ako s ňou zatočiť

Počujete zvoniť budík, ale máte pocit, akoby bol priamo vo vašej hlave. Dni predtým vám jeho zvonenie nič nerobilo, no dnes je to jednoducho neznesiteľné. Ako je to možné?

Každé pípnutie budíka vo vás zapáli novú vlnu bolesti a nechá vás premýšľať, čo je za tým, najmä ak ste nepili. Prebúdzanie sa s bolesťou hlavy nie je najlepší spôsob, ako začať deň – môže však byť vyvolaná celým radom dôvodov. Bolesti hlavy sa môžu objaviť počas dehydratácie, čo môže byť niekedy dôsledok konzumácie príliš veľkého množstva alkoholu alebo príliš dlhého pobytu na slnku. Ale aj stres a choroby môžu spôsobiť búšenie v hlave. Ranné bolesti hlavy sú bežné a môžu sa vyskytnúť z rôznych dôvodov, z ktorých mnohé nie sú vážne. Ako píše The Sun, pretrvávajúca bolesť väčšinou ráno môže byť potenciálnym indikátorom problému. Najlepšie je zistiť, čo to môže znamenať a či by ste sa o tom nemali porozprávať s lekárom.



Aké sú príznaky bolesti hlavy? Sú celkom štandardné pri rôznych bolestiach hlavy - ale môžu sa mierne líšiť v závislosti od toho, aký typ máte či akú bolesť pociťujete. Migrénové bolesti hlavy sú často popisované ako búšenie, pulzujúca bolesť a ľudia, ktorí nimi trpia, sa často cítia bezmocne – pričom niektorí musia užívať predpísané lieky. Klastrové bolesti hlavy pociťujeme ako intenzívne pálenie, niekedy okolo očí a môžu v ľuďoch vyvolať pocit, že nie sú schopní zdvihnúť viečka. Sínusový tlak a bolesť hlavy, obyčajne spôsobená infekciou alebo chorobou, sa zvyčajne sústreďuje okolo nosa, očí alebo čela.