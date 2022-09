Nosíte tieto kontaktné šošovky? Desivé, čo riskujete: Ako sa vyhnúť nechceným problémom?

Štúdia zistila, že ľudia, ktorí nosia opakovane použiteľné kontaktné šošovky, majú takmer štyrikrát vyššiu pravdepodobnosť vzniku zriedkavej očnej infekcie, ktorá by ich mohla pripraviť o zrak.

Britskí vedci, ktorí za výskumom stoja, tiež varovali, že riziko zvyšuje aj nosenie šošoviek v sprche, v bazénoch a počas spánku. Ako píše portál Daily Mail, v štúdii sledovali viac ako 200 denných alebo opakovane použiteľných užívateľov kontaktných šošoviek, ktorí prišli do ambulancií buď s infekciou oka, alebo s iným ochorením. Zistili, že Acanthamoeba keratitis (AK) – ktorá zapáli povrch oka a môže viesť k slepote – bola oveľa bežnejšia medzi tými, ktorí dokola používali rovnaké šošovky.

Spúšťačom infekcie je situácia, keď sa mikroorganizmy dostanú na kontaktné šošovky cez kontaminovaný roztok alebo špinavé ruky a potom prejdú do oka. Pacienti trpia bolesťami očí, začervenaním, rozmazaným videním, zakaleným pohľadom a v závažných prípadoch môžu skončiť stratou zraku. Liečba zahŕňa antiseptiká, ktoré sa musia umiestniť priamo na povrch oka, pričom môže trvať šesť mesiacov až rok.

„V posledných rokoch sme zaznamenali nárast AK. Infekcia je stále zriedkavá, no dá sa jej predísť. To si vyžaduje reakciu verejnosti. Predchádzajúce štúdie spájali infekciu s nosením kontaktných šošoviek vo vírivkách, bazénoch alebo jazerách a tu sme do tohto zoznamu pridali sprchy, čím sme zdôraznili, že pri nosení šošoviek sa treba vyhýbať kontaktu s vodou,“ povedal vedúci štúdie, profesor John Dart, oftalmológ z Moorfields Eye Hospital v Londýne.