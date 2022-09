Bojujete so stresom? Pomôcť vám môže jednoduchá technika dýchania: Trvá len niekoľko sekúnd

Stres je jedným z najväčších rizikových faktorov pre množstvo vážnych zdravotných následkov. Jednoduchá domáca metóda, ktorá trvá niekoľko sekúnd, však údajne pomáha výrazne znížiť úroveň stresu. Okrem toho sa hovorí, že pomáha zlepšovať pamäť, znižuje krvný tlak a zlepšuje zdravie srdca.

Ako píše portál Daily Star, ide o alternatívne dýchanie nosovou dierkou, v sanskrite tiež známe ako Nadi Shodhana. Má pomáhať vyčistiť vaše energetické kanály a navodiť vnútornú rovnováhu. Nadi odkazuje na energiu, ktorá cirkuluje v tele, zatiaľ čo Shodhana odkazuje na čistenie. Medzi výhody praktikovania tejto metódy patrí aj pocit pohody, zlepšenie pamäti, úľava od stresu a zvýšená fyzická relaxácia.

„Urobíte to tak, že izolujete každú nosovú dierku, vdychujete naraz len jednou z nich a potom vydychujete druhou,“ hovorí špecialistka na integratívnu medicínu, doktorka Melissa Youngová. „Ako všetky dýchacie techniky, aj striedavé dýchanie nosovou dierkou je veľmi upokojujúce. Môžete prísť na to, že vás to vedie k čistejšej, jasnejšej koncentrácii a vyššej úrovni energie,“ dodala.

V štúdii publikovanej v najväčšej knižnici medicíny – National Library of Medicine, sa skúmal vplyv modifikovaných cvičení pomalého dýchania na stres. Výskum zahŕňal približne sto zdravých dobrovoľníkov mužského pohlavia, ktorí boli náhodne rozdelení do kontrolnej skupiny alebo skupiny s pomalým dýchaním.

Skupina s pomalým dýchaním trénovala 30 minút denne, päťkrát týždenne počas 12 týždňov. Výskumníci zaznamenali zlepšenie srdcovej frekvencie, systolického krvného tlaku a zníženie vnímanej úrovne stresu. „Dvanásť týždňov modifikovaného pomalého dýchania znížilo vnímaný stres a zlepšilo kardiovaskulárne parametre,“ uviedla štúdia.

