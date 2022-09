Zdá sa vám, že niečo nie je v poriadku? 11 príznakov rakoviny, ktoré by ste nemali ignorovať

Mladí ľudia sú teraz viac ohrození vznikom rakoviny ako kedykoľvek predtým. Pravdepodobnosť diagnostikovania tohto ochorenia pred dosiahnutím 50 rokov výrazne stúpa čím je človek mladší, naznačuje veľká analýza.

Napríklad ľudia narodení v roku 1960 majú vyššie riziko rakoviny pred dosiahnutím 50 rokov ako ľudia narodení v roku 1950. Odborníci sa domnievajú, že za to môžu veľké zmeny v stravovaní a životnom štýle priemerného západného človeka za posledných niekoľko desaťročí. To zahŕňa zvýšenú konzumáciu alkoholu, nedostatok spánku, konzumáciu veľkého množstva vysoko spracovaných potravín, pitie sladkých nápojov či fajčenie.



Je pravda, že príznaky rakoviny sú široké a často sa môžu maskovať ako každodenné choroby, ako je prechladnutie alebo chrípka. Ako píše portál The Sun, vždy je však lepšie postupovať opatrne, ak máte niektorý z týchto 11 príznakov, ktoré by podľa Národnej zdravotnej služby (NHS) mohli byť znakom rakoviny:



1. Kašeľ, bolesť na hrudníku a dýchavičnosť



Kašeľ je prirodzený reflex a je to spôsob, akým telo čistí dýchacie cesty pľúc od hlienu, baktérií a dráždivých látok. Väčšina kašľov sa v priebehu niekoľkých týždňov sama vylieči. To znamená, že pretrvávajúci kašeľ môže byť príznakom rakoviny pľúc, najmä ak fajčíte.

NHS odporúča porozprávať sa s praktickým lekárom, ak máte kašeľ tri týždne alebo dlhšie. Rakovina pľúc je podľa Cancer Research UK druhou najčastejšou rakovinou medzi fajčiarmi aj nefajčiarmi v Británii.Dýchavičnosť alebo bolesť na hrudníku môžu znamenať aj zápal pľúc.