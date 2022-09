Vedeli ste o tom, že niektoré potraviny majú pozitívny vplyv na vaše zdravie?

Ako píše portál The Sun, do svojho každodenného jedálnička by ste mali zaradiť týchto 13 potravín:



1. Údený sleď na zníženie krvného tlaku

Denná dávka tejto ryby môže urobiť zázraky pre zdravie vášho srdca. Nedávna štúdia Technickej univerzity v Makao uvádza, že jedna dávka údenej ryby obsahuje 3 gramy Omega 3 mastných kyselín.

2. Arašidové maslo pre vaše srdce

Porcia arašidového masla každé ráno môže znížiť risk srdcových chorôb o pätinu.