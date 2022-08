Myslíte si, že chudnete, no je to presne naopak: Stavíme sa, že týchto 5 chýb robíte aj vy!

Ak je pre vás chudnutie dôležité, tak určite viete, že metabolizmus môže hrať veľkú úlohu.

Existujú však návyky, ktoré vám to môžu kaziť, takže chudnutie je oveľa ťažšie, ako by bolo potrebné, píše The Sun.

Máte na svedomí týchto 5 chýb?



1. Nedostatočne sa stravujete

Áno, môžete jesť príliš málo! Základom chudnutia je diéta s deficitom kalórií – konzumujete menej, ako spálite.

Ale David Wiener, špecialista na tréning a výživu hovorí, že to môže byť kontraproduktívne, ak na začiatok neprijímate dostatok kalórií. „Naše telá sú neuveriteľne šikovné a keď drasticky znížime príjem kalórií , vie, že jeme málo a zníži rýchlosť, akou spaľujeme kalórie – a tým spomaľuje náš metabolizmus," vysvetlil.

"Toto niektorí ľudia nazývajú ´režim hladovania´ a naše telo začne ukladať tuk, ktorý už máme, pretože predpovedá, že už nebudeme dostávať viac jedla. Namiesto toho, aby ste jedli menej, zamerajte sa na to, čo jete, a uistite sa, že je to výživné," radí špecialista.