Trpíte nespavosťou? Vplýva to nielen na vás, ale aj na vaše okolie: Môžete prísť o priateľov!

Nespavosťou v dnešnej dobe už trpí také množstvo ľudí, že si začíname myslieť, že to je normálne. Opak je pravdou. Štúdia dokázala, že nespavosť neovplyvňuje len nás, ale aj ľudí, ktorých máme okolo seba.

Taký problém ako nespavosť nemožno brať na ľahkú váhu. Je dokázané, že okrem fyzického zdravia ovplyvňuje aj to mentálne alebo psychické. Stačí jedna jediná bezsenná noc a už to zanechá stopu na našom chovaní. Keď stratíme čo i len jednu hodinu oddychu, zníži to náš vrodený pud si navzájom pomáhať. Pokiaľ teda trpíte nespavosťou, tak hrozí, že budete sebeckí a asociálni, informuje agentúra Famous.

Vedci z Kalifornie zistili, že stačí jedna stratená hodina spánku na to, aby ste jednoducho stratili chuť pomáhať iným, dokonca aj blízkej rodine či priateľom. Vedecký tím uviedol, že to vyzerá tak, že nedostatok spánku tlmí aktivitu v časti mozgu, ktorá podporuje sociálne správanie.

„Zistili sme, že nedostatok spánku pôsobí ako spúšťač asociálneho chovania, znižuje vrodenú túžbu ľudí si navzájom pomáhať. Čím menej spíte, tým menej spoločenskí ste a tým sebeckejšími sa stávate,“ uviedol hlavný autor štúdie profesor Matthew Walker z Kalifornskej univerzity v Berkeley. Výsledky štúdie boli publikované v americkom vedeckom časopise PLoS Biology.

Profesor Walker hovorí, že pre spoločnosť je veľmi dôležité, aby sme pomáhali jeden druhému a udržovali spoluprácu. Je to podľa neho základ civilizovanej spoločnosti. „Myslíme si, že spolu so silným skracovaním doby spánku za posledných 50 rokov, sú dôsledky týchto objavov veľmi dôležité pre to, ako vytvárame spoločnosť, v ktorej chceme žiť,“ dodáva na záver autor štúdie. Namiesto dlhého ponocovania, by sme tak radšej mali zvoliť kvalitný spánok.