Neschválili vám liek či liečbu? Poisťovňa prelomila mlčanie: Takto to funguje na Slovensku

Neschválenie drahého lieku často vyvoláva hnev pacientov voči zdravotnej poisťovni, na ktorej pleciach leží jeho financovanie. Ako sa pozerá poisťovňa na inovatívne lieky a je drahá liečba automaticky najlepšou voľbou pre pacientov?

O tom, kto a na základe čoho rozhoduje o výsledku schvaľovania liekov a aká dôležitá je solidárnosť v systéme zdravotného poistenia sme sa rozprávali s podpredsedníčkou predstavenstva VšZP MUDr. Beatou Havelkovou.

Koľko žiadostí o úhradu drahých tzv. inovatívnych liekov ročne dostávate?

Každý rok schvaľujeme čoraz viac žiadostí o inovatívnu liečbu. Až 90 % všetkých žiadostí je vybavených kladne, ale medializujú sa hlavne príbehy neúspešných žiadateľov. Len v roku 2020 bolo zaslaných 10 489 žiadostí o schválenie nekategorizovaného lieku, schválených bolo 90 % z nich. Minulý rok prišlo už 12 772 žiadostí, schválených bolo 91 % z nich čo je 11 612. Poisťovňa je však ako lekár, ktorý má jeden dýchací prístroj a naň piatich pacientov a na konci dňa musia všetci prežiť. To je presne to umenie – vedieť, komu aký liek podať, komu čo uhradiť, aby sme pre každého urobili maximum.

Nemala by byť účinná liečba dostupná pre každého?

Mala, ale medicína ide tak dopredu, že jej možnosti sú ďaleko väčšie ako finančné možnosti verejného zdravotného poistenia. Nie je to len problém Slovenska. Každá krajina musí mať jasne stanovené legislatívne pravidlá, ktoré jednoznačne určia na čo má občan nárok. Ak by chcel štát stanoviť dostupnosť každej inovatívnej liečby bez ohľadu na medicínsky benefit a finančný dopad, tak by musel zvýšiť odvody za zdravotné poistenie. Aj tento krok by však mal len krátkodobé výhody. Práve preto si väčšina krajín stanovuje pravidlá kto, za akých podmienok a na čo má nárok tak, aby to prospelo jeho zdravotnému stavu a finančne to nepoložilo zdravotný systém.

A ako je to na Slovensku?

Slovensko pred viac ako 10 rokmi prijalo legislatívu, podľa ktorej komisia pri MZ SR tvorí kategorizačný zoznam a určuje, ktoré lieky sú v tomto zozname. Práve tie sú hradené z verejného zdravotného poistenia a ak poistenec spĺňa všetky stanovené podmienky, zdravotná poisťovňa mu tieto lieky uhradí.