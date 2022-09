Bývanie blízko pouličných svetiel môže zvýšiť riziko smrteľnej choroby: A to nie je všetko!

Bývanie v blízkosti pouličného osvetlenia môže zvýšiť riziko smrteľnej choroby. Vo všeobecnosti sú ohrození skôr ľudia bývajúci v mestách, pretože mestá sú osvetlené viac ako mestečká či dediny.

Vládna výskumná skupina Veľkej Británie zistila, že znečistenie ovzdušia môže zvýšiť riziko demencie. Demencia je choroba, keď je mentálny stav človeka tak závažný, že zasahuje do každodenného života. Informuje o tom portál The Sun. Ďalší výskum sa týkal účinkov pouličného osvetlenia na ľudí, ktorí žijú v jeho blízkosti.

Nová 291-stranová správa, ktorú zverejnil Výbor pre lekárske účinky látok znečisťujúcich ovzdušie, sa zaoberala 70 štúdiami, ktoré analyzovali, ako expozícia emisií ovplyvňuje mozog v priebehu času. Lekári zistili, že znečistenie ovzdušia pravdepodobne zvyšuje riziko zrýchleného úpadku kognitívnych funkcií a rozvíjajúcej sa demencie u starších ľudí.

Hovoria, že to môže byť spôsobené vplyvom znečisťujúcich látok vstupujúcich do obehového systému, ktoré ovplyvňujú prietok krvi do mozgu. „Preskúmané epidemiologické dôkazy pomerne dôsledne uvádzajú súvislosti medzi chronickým vystavením znečisteniu ovzdušia a zníženým globálnym poznaním a zhoršením zrakovo-priestorových schopností, ako aj poklesom kognitívnych funkcií a zvýšeným rizikom demencie,“ uviedli autori.