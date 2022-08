6 vecí, ktoré o vás môžu prezradiť vaše vlasy: Od problémov so štítnou žľazou až po stres!

Krátke, dlhé, kučeravé, či rovné - vlasy o nás môžu veľa povedať. Odborníci teraz však odhalili, že koruna krásy môže skutočne určiť, či máte alebo nemáte vážny zdravotný problém.

Výskum ukazuje, že zmeny vo vzhľade, štruktúre alebo hrúbke vlasov môžu naznačovať základné zdravotné problémy. Lupiny, skoré šedivenie a rednutie sú často nepríjemnosti, ktoré nespôsobujú žiadnu škodu. Ale niekedy sú varovným signálom, že niečo nie je v poriadku.



1. Problémy so štítnou žľazou



Doktorka Charlotte Woodwardová, klinická riaditeľka spoločnosti River Aesthetics, pre The Sun uviedla, že ľudia, ktorí majú problém so štítnou žľazou, môžu zaznamenať vypadávanie vlasov a zmenu ich vzhľadu. Ako tvrdí, môže to byť spôsobené hypotyreózou (znížená tvorba hormónov štítnej žľazy).

Liečba štítnej žľazy sa používa na liečbu choroby, ktorá je diagnostikovaná testom hormónu stimulujúceho štítnu žľazu," tvrdí doktorka.