Nechty na nohách vám prezradia veľa: Tieto 2 varovné znaky môžu znamenať veľký problém!

Nohy - môžeme byť vďačí, že ich máme a že nás vedia odniesť z bodu A do bodu B. Venujete im ale dostatočnú pozornosť? Detailnejšie by ste sa mali pozrieť práve na vaše prsty, konkrétne na nechty na nohách. Ak na nich spozorujete tieto príznaky, niečo nie je v poriadku.

Existujú dva špecifické príznaky, ktoré môžu znamenať, že máte vysoký cholesterol. Nemusí to však znamenať vôbec nič a jednoducho to súvisí so zmenou stravy alebo nedostatkom vápnika, no jeden nikdy nevie, a preto treba byť obozretní a sledovať svoje telo.

Ak si však všimnete, že vaše nechty na nohách sú jemné alebo pomaly rastú bez akýchkoľvek iných prepínačov životného štýlu, mohlo by to stáť za kontrolu u lekára.

Cholesterol je tuková látka v krvi, ktorá sa hromadí pri nesprávnej strave, nedostatku pohybu, fajčení a alkohole. Keď má telo príliš veľa cholesterolu, blokuje krvné cievy. Niekedy ľudia ani netušia, že majú tento stav, kým sa u nich nevyvinú vážne komplikácie srdcového infarktu alebo mozgovej príhody.

Každý môže dostať vysoký cholesterol - veci, ktoré ho spôsobujú, zahŕňajú: