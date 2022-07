Odborníci varujú: Toto s liekmi nikdy nerobte! Môže to mať katastrofálne následky

Lieky znehodnocuje vysoká teplota či zvýšená vlhkosť. Skladovať by sa preto mali na suchom a tmavom mieste pri teplotách do 25 stupňov Celzia. Platia aj výnimky - niektoré lieky, ako inzulín, emulzie, aerosóly či rôzne kvapky do nosa, očí alebo uší, sa musia skladovať v chladničke.

Na sociálnej sieti to pripomenul Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL). "Vystavenie vysokým teplotám môže viesť k znehodnoteniu liekov a strate ich účinnosti, čo môže negatívne ovplyvniť celý proces liečby. Navyše po užití takýchto liekov môžu hroziť aj zdravotné riziká," ozrejmil. Ústav doplnil, že lieky znehodnocuje aj zvýšená vlhkosť. Neodporúča preto skladovanie v kúpeľni či v kuchyni, kde sa teplota aj vlhkosť menia. "Ideálnym miestom je napríklad spálňa či obývačka," skonštatoval. Pri uskladnení lieku si podľa neho treba prečítať informácie v príbalovom letáku. "Nájdete tam aj inštrukcie, pri akej teplote je potrebné liek skladovať. Nezabúdajte ani na kontrolu dátumu exspirácie," zdôraznil. ŠÚKL apeluje na občanov, aby lieky po užití odložili naspäť na suché a tmavé miesto a nezabudli ich na priamom slnku.