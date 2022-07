Trápi vás nadúvanie? Vieme, ako s ním zatočiť! Pri týchto 3 príznakoch však navštívte lekára

Nadúvanie je niečo, čo z času na čas zažívame všetci – najmä po veľkom nedeľnom obede. A hoci zvyčajne zmizne samo od seba a bez väčších problémov, nemali by ste to brať ako „normálne“. Odborníci opísali príznaky, kedy môžete byť s vašim opuchnutým bruchom na pokraji obáv.

Nadúvanie znamená, že sa vás žalúdok cíti väčší a niekedy pociťujete aj bolesť. Môžete vypúšťať plyny viac ako zvyčajne alebo sa ozýva škvŕkanie z brucha.

Z času na čas môžete očakávať trochu nadúvania, povedal Sammie Gill, gastroenterologická dietologička a manažérka výskumu a vývoja v probiotickej značke Symprove. Napríklad u žien je pravdepodobnejšie, že v období menštruácie pociťujú nadúvanie v dôsledku kolísania hormónov. Aj veľa vlákniny – ktorá je fermentovaná v črevách – spôsobuje viac nadúvania a plynatosti.

„Existuje niekoľko dôvodov, prečo dochádza k nadúvaniu. Môže to byť plyn produkovaný našimi črevnými mikróbmi, môže to byť jednoducho spôsobené objemom jedla/tekutiny, ktoré ste skonzumovali, alebo to môže byť spôsobené zápchou," povedala Sammie Gill pre portál The Sun.

Najčastejším dôvodom nafukovania, s ktorým si poradíte aj sami, je veľa plynov v črevách. Môže to byť spôsobené niektorým jedlom a nápojmi ako sú zelenina a šumivé nápoje, alebo prehĺtaním vzduchu, ak jete príliš rýchlo. „Existujú rôzne typy nadúvania – napríklad nadúvanie, ktoré je nepretržité, alebo nadúvanie, ktoré prichádza a odchádza počas dňa. Prvý je menej bežný, druhý spôsob sa dá často zvládnuť stravou a životným štýlom,“ vysvetlil dietologička.