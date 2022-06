Všetci ho neznášame, no prospieva nám viac, než si myslíte: 5 dôvodov, prečo je pot dobrý

Potenie nie je len nepríjemnosť, ktorú musíme trpieť pre vysoké horúčavy, úzkosti z práce či behania na autobus. Môže sa vyskytnúť z rôznych dôvodov, vrátane cvičenia, horúčky, nervozity a pod.

Keďže je počasie čoraz teplejšie, je nesmierne dôležité zostať hydratovaný a netráviť príliš veľa času na slnku. To však neznamená, že by sme sa mali poteniu vyhýbať za každú cenu. Ako píše The Sun, odborníci zistili, že táto telesná funkcia má skutočne pozitívny vplyv na našu pokožku a na naše telo.

1. Pot zabraňuje prehriatiu nášho tela

Hlavným dôvodom, prečo sa potíme, je regulácia telesnej teploty. „Pot má dôležitú funkciu, a to efektívne ochladzovanie nášho tela,“ hovorí dermatologička Dr. Melanie Palmová.