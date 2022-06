Prečo sa budíte s bolesťou hlavy? Budete prekvapí: Pri týchto príznakoch vyhľadajte lekára!

Prebudiť sa s bolesťou hlavy nie je najlepší spôsob, ako začať deň. Príčin nepríjemnej bolesti však môže byť viacero.

The Sun zhrnul najčastejšie príčiny a tiež to, keď už treba vyhľadať odbornú pomoc. Jedným z problémov spôsobujúci bolesť hlavy pri rannom prebúdzaní môže byť napríklad dehydratácia, teda primálo tekutín, či naopak konzumácia priveľkého množstva alkoholu. Stres a choroby tiež môžu byť spúšťačom. Môže ísť aj o nadmerné užívanie liekov, či práca na smeny v zamestnaní alebo poruchy spánku (nespavosť).

Bolesť hlavy môže spôsobiť aj spánok vo veľmi chladnej miestnosti. Ďalšími príčinami môže podľa The Sun byť aj námesačnosť, zlý vankúš, (nevedomé) škrípanie zubami počas spánku, tŕpnutie (mravčenie) nôh či spánkové apnoe. Dôvodmi však môžu byť aj rôzne duševného a fyzické problémy – napríklad depresia. Môže ísť však aj o nádor, ktorý je na mozgu. Pri ňom sa však už zvyknú objavovať aj ďalšie ťažkosti, napríklad problémy so zrakom alebo rečou či zmeny v mentálnych funkciách ako problémy s pamäťou.

Ďalšou príčinou rannej bolesti hlavy môže byť aj vysoký krvný tlak či mŕtvica. Väčšina dôvodov, pre ktoré ráno bolí hlava, nie sú vážne. Príkladom je napríklad už spomínaná dehydratácia.

Ak sa s bolesťou hlavy budíte často, môže to byť potenciálnym indikátorom problému. Preto je dobré bolesť hlavy rozlišovať. Portál The Sun píše, že tzv. migrenózne bolesti hlavy – ide o búšenie či pulzujúcu bolesť. Tzv. klastrové bolesti hlavy – „intenzívne pálenie“, niekedy okolo očí. Do tretice tzv. sínusová bolesť hlavy je obyčajne spôsobená infekciou alebo chorobou, sústreďuje okolo nosa, očí alebo čela. Ak vás však bolí hlava pravidelne a nie ste si istí príčinou, vždy sa oplatí poradiť sa s lekárom.

Existuje asi 300 druhov rôznych bolestí hlavy. Najčastejšie sú migrény či klastrové bolesti. Ranná bolesť hlavy podľa tohto portálu začína medzi štvrtou a deviatou a dokáže prerušiť spánok. Vedci zistili, že väčšina ľudí trpiacich rannými bolesťami hlavy, trpí aj poruchami spánku.