Vedeli ste? Odborníčka na výživu radí: 8 druhov zeleniny, ktoré sú zdravšie, ak si ich uvaríte

Že varením príde zelenina o najdôležitejšie vitamíny? Nie je to vždy tak!

Keď je príliš horúco na varenie, listový šalát z nakrájanej čerstvej zeleniny je najlepší nápad. Laura Brownová, docentka v oblasti výživy, potravín a zdravotných vied na Teesside University však prezradila, ktoré potraviny sa najlepšie konzumujú varené.

Ako odborníčka tvrdí, surová strava je pomerne nedávny trend. Zastáva názor, že čím menej spracovaných potravín, tým lepšie. „Nie každé jedlo je však výživnejšie, keď sa konzumuje surové,“ uviedla Brownová pre portál Conversation. "Niektorá zelenina je skutočne výživnejšia, keď je varená."

Niektoré druhy zeleniny sú také všestranné, že sa dajú jesť surové, alebo ich stačí hodiť do akejkoľvek kari omáčky, k dusenému mäsu, do polievky, či napríklad do omelety. Dávajte si však pozor na to, ako zeleninu varíte. Ako povedala Brownová, čím je vyššia teplota, dĺžka varenia či väčšie množstvo vody, tým viac živín sa stratí.



Vo vriacej vode sa vitamíny môžu stratiť, a preto odborníci odporúčajú zeleninu dusiť. Brownová predstavila osem potravín, ktoré sa najlepšie podávajú varené:



1. Špenát



„Špenát je bohatý na živiny vrátane železa, horčíka, vápnika a zinku. Tieto živiny sa však ľahšie vstrebávajú, keď je špenát varený. Je to preto, že špenát je plný kyseliny šťaveľovej (zlúčenina nachádzajúca sa v mnohých rastlinách), ktorá blokuje vstrebávanie železa a vápnika. Zahrievaním špenátu sa uvoľňuje naviazaný vápnik, vďaka čomu je pre telo dostupnejší na vstrebávanie. Výskum tiež naznačuje, že dusenie špenátu si zachováva svoju hladinu folátu (B9), čo môže znížiť riziko niektorých druhov rakoviny, povedala Brownová.