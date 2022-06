Čistíte si uši vatovými tyčinkami? Nie je to bezpečné! Doktor radí: Robte to takto

Všetci to vieme - je neuveriteľne uspokojivé čistiť si uši vatovými tyčinkami. Je to ale naozaj bezpečné?

Ak vás ešte rodičia nevarovali, odborníci tvrdia, že používanie vatových tyčiniek do uší môže byť nebezpečné. Predtým, ako si povieme, prečo je to tak, pozrime sa, prečo by mal byť ušný maz vlastne ponechaný nedotknutý.



Ušný maz nie je znakom toho, že ste nečistí alebo špinaví – je úplne prirodzený. Je produkovaný bunkami lemujúcimi vonkajšie ucho a zvukovod a je tvorený prírodnou olejovou látkou produkovanou v mazových žľazách. Tento prírodný olej sa zmieša so špinou, potom s odumretými kožnými bunkami, ktoré vidíte na vatovej tyčinke po vyčistení uší.

Ale ak máte nahromadený maz, ktorý spôsobuje, že vaše uši sú plné, máte bolesti alebo problémy s počutím, možno budete chcieť uši vyčistiť.

Doktor Jerry Lin, špecialista na uši, nos a hrdlo z Louisvillskej univerzity, povedal, že existujú spôsoby, ako by ste si mohli vyčistiť uši jednoducho a bezpečnejšie namiesto používania vatových tyčiniek. Vybrať trochu mazu z prednej časti ucha je v poriadku, ale vatovú tyčinku by ste si do ucha nikdy nemali dávať.