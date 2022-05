Vedeli ste? Tento zdravotný problém ovplyvňuje proces chudnutia: Nemusíte o ňom vedieť, nebolí!

O stukovatenej pečeni pacient nemusí vedieť, pretože nebolí. Majú ju tri percentá ľudí s normálnou hmotnosťou, 66 percent ľudí s BMI medzi 25 a 40 a 91 percent ľudí s BMI nad 40. Upozornila na to nutričná poradkyňa Katarína Grich.

Tuková pečeň podľa nej ovplyvňuje proces chudnutia, najmä pri ťažkej obezite. "Tvorba hepatálnych enzýmov a metabolických funkcií je tukom ovplyvnená až u ťažkej obezity. Samotné tukové bunky, či už v pečeni, pankrease alebo v brušnej dutine medzi slučkami čriev, sú tu najväčším problémom. Tuková bunka je hormonálne aktívna. Vytvára rezistenciu ako leptínovú, tak aj inzulínovú. To podporuje vznik diabetu a iné. Všetky tieto vplyvy zhoršujú chudnutie," priblížila.

Pri pacientoch so stukovatenou pečeňou je podľa Grich kľúčovým systémový stravovací režim. "Načasovanie jedla je vhodné pri redukcii znížiť na tri hlavné jedlá bez desiatej a olovrantu," uviedla. Okrem toho sú podľa nej dôležité biologicky hodnotné bielkoviny obsahujúce fosfolipidy, ako sója, sójové produkty, vajcia, ryby a chudé hydinové, králičie či teľacie mäso. Zo zeleniny odporúča druhy bohaté na horké látky urýchľujúce pocit sýtosti a produkciu tráviacich štiav, napríklad čakanku, rukolu, cigóriu, ružičkový kel, brokolicu či artičoky.

Počítanie kalórií nie je najlepším nástrojom, dôležité je to, čo dané kalórie obsahujú, zdôraznila poradkyňa. "Jedlo ako celok by malo priaznivo pôsobiť na glykémiu, teda pomer jednotlivých živín by bolo vhodné poskladať nasledovne, a to 40 - 45 percent sacharidov, 30- 35 percent tukov, 20 - 30 percent bielkovín," spresnila.

Pacienti by podľa nej tiež mali dbať na kvalitu tuku potravín. Neodporúčanými sú nezdravé tuky, ako slanina, údeniny, tučné mäso, syry a smotanové mliečne výrobky, majonéza, ostré koreniny a sladené nápoje. "Zároveň je potrebné vylúčiť pôsobenie toxických látok na pečeň, ako sú napríklad nevhodné lieky a alkohol," uzavrela.