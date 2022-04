O epilepsii s primárom Gurčíkom: Čo môže byť príčinou ochorenia a záchvatov

Príčina epilepsie môže byť genetická, vysoké percento záchvatov však v súčasnosti ostáva bez objasneného dôvodu.

Potvrdil to primár neurologického oddelenia levočskej nemocnice Ladislav Gurčík s tým, že ochorenie sa vyskytuje predovšetkým vo vekových skupinách detí a seniorov. „Príčinou záchvatu nemusí byť samotné ochorenie, jednorazovo sa môže prejaviť napríklad aj u osôb intoxikovaných alkoholom. Niektoré príznaky epilepsie imitujú psychiatrické ochorenia a záchvaty sa môžu vyskytnúť aj v súvislosti s iným ochorením, napríklad pri cievnej mozgovej príhode, úraze hlavy či infekcii,“ objasnil Gurčík.

Známe príčiny epilepsie sa rozdeľujú na genetické, štrukturálne, infekčné, autoimunitné, metabolické a toxické. Ide teda o komplexné ochorenie, na vzniku ktorého sa podieľa viacero faktorov a tie sa môžu navzájom kombinovať. „Medzi príznaky jednotlivých typov záchvatov patria kŕče, deviácia hlavy a očí, 'zárazy' v správaní sa a reči, poruchy zmyslového vnímania, strata svalového napätia, automatické správanie sa alebo stereotypné pohyby,“ vymenoval Gurčík.

Upozornil, že pri akútnom liečení záchvatu je dôležité zabrániť poraneniu pacienta pádom na zem alebo nárazom do predmetov, vdýchnutiu slín alebo zvratkov. Levočský neurológ neodporúča otvárať pacientovi násilím ústa, vkladať do nich predmety alebo vyťahovať jazyk. „Odporúča sa uložiť postihnutého do polohy na bok, podložiť hlavu mäkkou podložkou, predsunúť sánku a vyčkať do skončenia kŕčovej aktivity a návratu vedomia,“ zdôraznil Gurčík. Dôležitá je podľa neho preventívna protizáchvatová individuálna liečba a nastáva zvyčajne po druhom nevyprovokovanom záchvate. Obvykle sa nasadzuje jeden liek v dostatočne účinnej dávke, prípadne kombinácia liekov. „Ak však ide o farmakorezistentnú epilepsiu, pristupuje sa k chirurgickému výkonu,“ skonštatoval Gurčík.

Pri diagnostikovaní epilepsie je vhodnou pomôckou natočenie záchvatu na video, podstatné je však neurologické klinické vyšetrenie, tiež CT a vyšetrenie magnetickou rezonanciou. „Pri niektorých nejasných stavoch je potrebná aj analýza mozgovomiechového moku a kardiologické vyšetrenie. Dôležitú úlohu zohráva EEG a ďalšie špecifické a sofistikovanejšie vyšetrenia,“ dodáva Gurčík, ktorý sa aktuálne v Levoči stará o 200 pacientov s epilepsiou a záchvatmi. Cieľom liečby je podľa neho eliminácia záchvatov či redukcia ich počtu a intenzity.