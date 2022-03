Nútite svoje deti zjesť celý tanier? Mali by ste prestať! Pediatrička vysvetľuje prečo

Máte problém prinútiť svoje dieťa dojesť a kážete mu, aby zostalo pri stole, kým nie je jeho tanier prázdny? Ak áno, nie ste sami.

Detská lekárka Gurjinder Dahel však rodičom radí, aby neočakávali, že ich deti dojedia všetko, čo majú na tanieri, píše The Sun. To, že ich k tomu nútia, podporuje negatívne potravinové asociácie. „Deti by mali byť schopné regulovať, koľko zjedia. Vnútiť im spôsob myslenia, že ich tanier by mal byť prázdny, v skutočnosti prispieva k tomu, že toľko z nich má nadváhu a obezitu,“ napísala na Facebooku v reakcii na otázku mamičky, ako by mohla podporiť zdravé stravovacie návyky u svojich troch detí.

Namiesto toho lekárka radí učiť deti počúvať svoje telo, aby mohli rozpoznať, kedy sú plné. Matka, ktorá požiadala o radu, vo svojom príspevku vysvetlila, že jej tri deti majú veľmi odlišné stravovacie návyky. „Jeden z nich je dosť vyberavý, jeden zje všetko, ďalší mení stravovacie návyky každý druhý deň,“ napísala. „Nútiť deti jesť ich učí neveriť si. Len nedávajte na stôl prázdne kalórie (pozn. red.: najmä cukry, tuky a oleje) a skúste viac zdravých možností,“ ozval sa niekto v komentároch.