Trápi vás upchatý nos? Skoncujte s ním raz-dva a prirodzene: Vyskúšajte týchto 5 trikov!

Existuje niekoľko jednoduchých a prirodzených trikov, ako sa zbaviť plného nosa.

Upchatý nos môže byť nepríjemný pri prechladnutí, sennej nádche či pri koronavíruse, no uvoľniť ho nemusí byť také ťažké, ako sa na prvý pohľad zdá. Ako píše Daily Star, zbaviť sa upchatého nosa môže byť naozaj jednoduché pomocou jednoduchých trikov:

1. Potriasť hlavou zo strany na stranu



Olympijský kanoista Adam Burgess na TikToku povedal, že krútenie hlavou zo strany na stranu môže pomôcť. Hovorí, že to treba robiť s tým, že si zapcháte nosné dierky rukou. „Po normálnom výdychu zadržte svoj dych, stračte si nos a pohybujte hlavou zo strany na stranu. Opakujte to toľkokrát, koľkokrát potrebujete," poradil skúsený športovec.



2. Para



Para má riediť hlien vo vašom nose a umožňuje mu vyčistiť ho. Stačí, ak si priložíte tvár nad šálkou pariaceho sa Theraflu, čaju alebo kávy a môže vám to pomôcť uvoľniť upchatý nos. Ak nie ste fanúšikom horúcich nápojov, možno si budete chcieť dať horúcu sprchu.



3. Teplý uterák



Dýchanie vlhkého vzduchu pomáha udržiavať sliznice vlhké a umožňuje im správne fungovať. Namočte uterák do teplej vody a vyžmýkajte ho a potom si ho opatrne prehoďte cez tvár, aby ste mohli stále pohodlne dýchať.



4. Mäta pieporná



Ide o prírodný nápoj na uvoľnenie nosa a vďaka tomu sa mäta pieporná používa v rade produktov a dekongestantov. Môžete piť horúci mätový čaj, používať natieranie hrudníka mätou alebo cmúľať kvapky proti kašľu, aby ste sa pokúsili rozložiť hlien, ktorý vám upcháva nos.



5. Spanie s mierne zdvihnutou hlavou tvárou nahor



Spánok v tejto polohe vám môže pomôcť zbaviť sa upchatého nosa. Aj vám sa často stáva, že keď idete spať s prázdnymi nosnými dutinami, zobudíte s tým, že ich máte upchaté? Ak spíte s mierne zdvihnutou hlavou, s bradou v polohe nadol, môže vám to pomôcť vyprázdniť si dutiny.