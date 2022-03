Po COVID-e má pacient 3x väčšie riziko, že skončí na dialýze: Lekári o tom, ako chrániť obličky

Po prekonaní COVID-u je až 3x väčšie riziko, že ľuďom zlyhajú obličky a skončia na dialýze.

Vyplýva to zo štúdie prezentovanej v Journal of the american society of nephrology. Vedci viac ako rok skúmali skupinu skoro 90-tisíc pozitívnych pacientov, minimálne 30 dní po prekonaní. Závery vedcov potvrdzujú fakt, že je bezpodmienečne nutné sledovať funkcie obličiek aj po uzdravení, komentuje výsledky prieskumu riaditeľ siete dialyzačných stredísk B. Braun Avitum CZ/SK Martin Kuncek.

Vedci skúmali predovšetkým riziko akútneho poškodenia obličiek a tiež pokles tzv. glomerulárnej filtrácie, ktorý ukazuje mieru schopnosti obličiek tvoriť moč a zbavovať telo škodlivých látok. Výsledkom prekonania COVIDu je o 30% väčšie riziko akútneho poškodenia obličiek, vyššie riziko zníženia glomerulárnej filtrácie a takmer 3x väčšie riziko trvalého zlyhania obličiek.



"Štúdia jasne poukazuje na vyšší výskyt poškodenia a zlyhania obličiek po prekonanom covide. Je zrejmé, že funkcii obličiek po prekonanom covide, napríklad aj v rámci Svetového dňa obličiek, je nutné venovať väčšiu pozornosť. Štúdie ukazujú na to, že sa môže v blízkej dobe zvýšiť počet ľudí, ktorí budú potrebovať dialýzu. Slovenská nefrológia je na to pripravená. Napriek tomu sa domnievam, že atestovaných nefrológov by mohlo pribúdať viac, než v súčasnosti, keď sa atestujú zhruba 3-4 nefrológovia ročne,“ vysvetľuje za dialyzačné strediská MUDr. Martin Kuncek.

Ďalšie dáta, ktoré majú lekári v súčasnej dobe k dispozícii, ukazujú, že očkovanie treťou dávkou u dialyzovaných pacientov zásadne zvyšuje produkciu protilátok. „Dialyzovaní pacienti, ale aj pacienti v pokročilom štádiu chronického ochorenia obličiek patria do skupiny veľmi rizikových pacientov. Potvrdilo sa to na aj pomerne vysokej úmrtnosti dialyzovaných pacientov v priebehu uplynulého roka, ktorá na Slovensku dosiahla 20–30 %,“ komentuje vplyv covidu na pacientov s ochorením obličiek prednosta I. Internej kliniky SZU a UNB a hlavný odborník ministerstva zdravotníctva SR pre oblasť nefrológie doc. MUDr. Martin Demeš, Ph, MPH.