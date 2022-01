Tieto symptómy nepodceňujte: Ochorenie je 3. najčastejšou príčinou úmrtí na svete, covid ho môže zhoršiť

Chronickú obštrukčnú chorobu pľúc (CHOCHP) spôsobuje až v 80 percentách fajčenie a vyvíja sa pomaly. Oproti tomu ochorenie COVID-19 má vírusový pôvod a rýchly priebeh.

Pacienti by tak po negatívnom teste na nový koronavírus nemali svoje symptómy ignorovať. Upozornila na to hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR pre pneumológiu a ftizeológiu Marta Hájková.

Na CHOCHP trpí na Slovensku viac ako jedno percento obyvateľstva. Pri ochorení je nevyhnutná včasná diagnostika a dlhodobá liečba. "CHOCHP patrí medzi akútne ochorenia. Je to nevyliečiteľné, progredujúce ochorenie, ktoré sa snažíme zachytiť čo najskôr. Na jeho diagnostiku máme veľmi dobré a rýchle spôsoby. Pacienti k nám však teraz počas pandémie nechodia, pretože majú strach," upozornila pneumologička Hájková.

Klinický vývoj CHOCHP sa často deje skryto a u mnohých pacientov sa choroba rozpozná až v pokročilom štádiu. Ochorenie je treťou najčastejšou príčinou úmrtí na celom svete. "Ochorenie sa vyvíja pomaly, počas mnohých rokov, môže byť prítomná dýchavičnosť, chronický kašeľ, plytké dýchanie, hlieny, sipot či pískanie na hrudníku. Môže sa objaviť stále intenzívnejšia únava alebo napríklad aj modranie koncových častí tela," opísala Hájková. Stav pacienta sa postupne zhoršuje.

Ochorenie COVID-19 má naopak rýchly priebeh, charakterizujú ho náhle vysoké horúčky, strata čuchu a chuti, únava, bolesť na hrudi, sťažené dýchanie – dýchavičnosť. Môžu sa tiež dostaviť hnačky, bolesť hrdla a hlavy. Po vyliečení sa komplikácie majú tendenciu zlepšovať.

"Pacienti s COVID-19 majú symptómy rôznej závažnosti, v ľahších prípadoch sú to bolesti hlavy a upchaté dutiny, v ťažších prípadoch sa pridružujú problémy s dýchaním a tento stav sa zhoršuje doslova z hodiny na hodinu. V prípade CHOCHP sa príznaky vyvíjajú niekoľko týždňov až mesiacov. Najväčší rozdiel medzi COVID-19 a CHOCHP je v stúpajúcej telesnej teplote a prudko sa zhoršujúcej dýchavici, a to najmä u pacientov nad 55 rokov, pretože to je vek, kedy sa začína objavovať aj CHOCHP," priblížila Hájková.

Upozorňuje tiež, že pacient s CHOCHP má limitované pľúcne funkcie. Prekonanie ochorenia COVID-19 aj s pridruženým obojstranným zápalom pľúc zanecháva podľa jej slov veľké stopy na pľúcach. "Toto ochorenie môže zhoršiť CHOCHP. Pokiaľ ide o starších pacientov, ktorí prekonali COVID-19, tak u viacerých sa vyvinie CHOCHP, pretože ich pľúcne funkcie sa napriek komplexnej liečbe nezlepšujú," dodala lekárka.