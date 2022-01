Veľká zmena u lekára: Kto vám predpíše lieky

Liečite sa u špecialistu, ale lieky vám predpisoval váš všeobecný lekár?

Pripravte sa na to, že toto roky zaužívané pravidlo už nefunguje. Zákon o liekoch sa na Nový rok zmenil, a to tak, že ani samotní lekári nechápu, čo sa to stalo, o pacientoch ani nehovoriac. Čo sa zmenilo a ako sa vás to môže dotknúť?

Kto sa v tom má vyznať?! Zákon účinný od 1. januára hovorí, že lieky predpisuje lekár, ktorý pacienta lieči. Ak ide o prípad pre špecialistu, lieky predpisuje on, a to znamená, že už to nemôže urobiť váš všeobecný lekár. Viacero organizácií sa ozvalo, že ľuďom to skomplikuje život, a žiadajú zmenu legislatívy.

„Pacienti sa obávajú, že to v praxi nebude fungovať, že budú musieť niekoľko hodín telefonovať, alebo navštíviť viacerých špecialistov,“ hovorí prezidentka Asociácie na ochranu práv pacientov (AOPP) SR Mária Lévyová.

Ak ste u špecializovaného lekára boli minulý rok, nemali by ste mať problémy. „Odporúčania, ktoré boli vystavené pred 1. januárom 2022, zákon nijakým spôsobom nezrušil,“ tvrdí prezident Slovenskej lekárnickej komory (SLeK) Ondrej Sukeľ. Právny názor komory je taký, že už vydané odporúčania platia a všeobecní lekári sa môžu nimi riadiť naďalej.

Neznámy poslanecký návrh

Pozmeňujúci návrh, z ktorého táto zmena vyplýva, predložili traja poslanci z OĽaNO vrátane bývalého ministra zdravotníctva Mareka Krajčího a parlament ho schválil len 10. decembra. Poslanci dôvodili najmä tým, že všeobecných lekárov delegované predpisovanie liekov „extrémne preťažuje“.

Ministerstvo zdravotníctva na zmenu takmer 30 rokov starého pravidla reaguje pozitívne, ale je otvorené odbornej diskusii.

„Zmena v zákone (...) nebola prediskutovaná s pacientskymi združeniami ani so všetkými organizáciami, ktoré združujú ambulantných a nemocničných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, neprešla riadnym medzirezortným pripomienkovým konaním,“ dodáva Lévyová.