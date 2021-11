Každá piata Slovenska využíva nejakú formu antikoncepcie: Čo je podľa lekárov za poklesom jej užívania

Každá piata Slovenska v reprodukčnom veku využíva určitú formu antikoncepcie.

Hormonálnu antikoncepciu (HAK) pritom užíva 10,3 percenta z nich. Oproti Nemkám, Švajčiarkam, Holanďankám či Češkám je to výrazne nižší počet. Antikoncepciu v období plodnosti v týchto krajinách využíva od 60 do 80 percent žien. V rámci kampane Na rovinu o hormonálnej antikoncepcii na to poukázali odborníci Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti (SGPS) a Slovenskej endokrinologickej spoločnosti.

Za poklesom užívania HAK na Slovensku vidia lekári najmä strach z hormonálnej antikoncepcie, šírenie informácií z neoverených zdrojov, ako aj nedôveru značnej časti odbornej spoločnosti voči hormonálnej antikoncepcii. Prezident SGPS Martin Redecha hovorí, že sa nespomínajú jej pozitíva a príčinou jej odmietania môžu byť aj religiózne dôvody. "Finančná pomoc zo strany štátu by bola určite prínosom, najmä pre mladé ženy. Mýty, ktoré často nie sú odborne podložené, sa vo väčšine prípadov šíria najrýchlejšie," povedal s tým, že užívanie HAK môže mať na zdravie ženy priaznivý vplyv.

Hlavný odborník Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR pre endokrinológiu Juraj Payer vidí za poklesom užívania HAK obavu z nežiadúcich účinkov, hlavne riziká žilového tromboembolizmu.

Prednosta gynekologicko-pôrodníckej kliniky v Antolskej nemocnici v Petržalke a hlavný odborník MZ SR pre gynekológiu a pôrodníctvo Miroslav Borovský poznamenal, že antikoncepcia sa za posledné roky výrazne zmenila. Trend je v znižovaní dávky hormónov a hľadania látok, ktoré sú najbližšie ženskému organizmu. Tvrdí, že žiadna antikoncepcia nie je nebezpečná, ak je žena zdravá a spĺňa všetky predpoklady na užívanie HAK. Myslí si však, že jej užívanie predsa nesie určité riziká. Preto je podľa jeho slov nevyhnutná konzultácia a odporúčanie lekárom pred jej samotným užívaním.

Najrozšírenejšou formou hormonálnej antikoncepcie na svete aj na Slovensku je tabletová. Rozlišuje sa na kombinovanú, ktorá obsahuje obidva ženské hormóny, estrogén aj gestagén, a jednozložkovú, ktorá obsahuje len čistý gestagén. Jednozložková HAK je určená najmä ženám, ktoré sú z nejakého dôvodu citlivé na užívanie estrogénu.

"Najčastejšie hlásené nežiaduce účinky HAK súvisia najmä s jej estrogénovou zložkou - nevoľnosť a bolesť brucha, bolesť hlavy, bolesť prsníkov a/alebo citlivosť, menštruačné nepravidelnosti. Preto je výber estrogénu v HAK kľúčový, čo však doteraz nebolo možné," vysvetlil Borovský.

Novinku v rámci HAK predstavuje inovácia v estrogénovej zložke hormonálnej antikoncepcie. Ženský estrogén - estetrol - pôsobí inak na tkanivo v prsníku či v pečeni, inak na kostné tkanivo a inak aj na tkanivá v maternici či pošve. Tým, že ide o selektívny estrogén, má podľa odborníkov požadovanú estrogénovú aktivitu, ktorá pôsobí antikoncepčne, ale má menšie riziko nežiaducich účinkov.

Ženy aj gynekológovia si tak budú môcť vybrať v HAK jej estrogénovú zložku. "Aj naďalej však platí, že výber vhodnej hormonálnej antikoncepcie ostáva na dohode pacientky a jej gynekológa, keďže on ju pozná najlepšie aj po zdravotnej stránke a vie posúdiť, ktorý preparát je pre ňu najvhodnejší," dodal Borovský.