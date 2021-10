Tieto zdravotné problémy trápia každého štvrtého slovenského pacienta, odborníci: Kedy treba zbystriť pozornosť

Každý štvrtý slovenský pacient sa sťažuje na bolesti chrbtice a kĺbov.

Liga proti reumatizmu preto pri príležitosti Svetového dňa reumatizmu, ktorý si spoločnosť pripomína v utorok, upozorňuje, že ak niekto má podozrenie na reumu, mal by zbystriť pozornosť.

Predsedníčka Ligy proti reumatizmu Jana Dobšovičová Černáková vysvetlila, že v prípade reumy ide o veľkú skupinu pomerne odlišných ochorení, ktoré postihujú prevažne pohybový aparát a ktorých spoločným znakom je bolesť.

Poukázala na to, že v súčasnosti sa do tejto skupiny zaraďuje približne 200 chorôb a chorobných stavov, ktorých príčiny, priebeh a následky sú rozdielne. "Je to skutočne pestrá paleta ochorení – od celkom nezávažných prechodných bolestivých stavov až po ťažké invalidizujúce postihnutie s celoživotným priebehom. Niektoré z reumatických chorôb dokonca ohrozujú život chorého alebo skracujú život," skonštatovala.

Liga proti reumatizmu pri tejto príležitosti pripravila osvetové podujatia online formou. Prostredníctvom webovej stránky www.mojareuma.sk pripravila viaceré živé vysielania a prednášky, ktoré sa tejto problematike venujú.