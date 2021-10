Na prevenciu k urológovi chodí alarmujúco málo Slovákov: Ako sa chrániť pred inkontinenciou

Ambulanciu urológa z dôvodu prevencie navštívilo v minulom roku 49.325 osôb starších ako 19 rokov.

Oproti roku 2019 ide o pokles, vtedy na preventívne vyšetrenie prišlo 56.715 ľudí. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) Alžbeta Sivá pri príležitosti Európskeho týždňa urológie.

Cieľom Európskeho týždňa urológie je podľa Národného portálu zdravia (NPZ) každý rok poukázať na niektorý z urologických problémov, hovoriť o prevencii, diagnostike a nových možnostiach liečby týchto ochorení. Hlavnou témou na tento rok je inkontinencia, teda samovoľný únik moču. "Inkontinencia postihuje najmä ženy po pôrode, v menopauze, v staršom veku, ale aj tie, ktoré intenzívnejšie cvičia či športujú. Neobchádza však ani mužov," priblížil Ján Švihra z Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Martine.

Podľa odhadov trpí týmto ochorením na Slovensku až pol milióna ľudí a trend bude vďaka starnúcej populácii stúpať. "Len malá časť pacientov, približne 40 percent, však so svojím problémom navštívi lekára. Mnohí si myslia, že jedinou možnosťou liečby je operácia, no nie je to pravda. Niekedy postačí konzervatívna liečba, a teda dodržiavanie režimových opatrení, úprava príjmu tekutín, v prípade nadváhy pomôže aj malý úbytok hmotnosti. Pri stresovej inkontinencii sa odporúčajú cviky na posilnenie svalstva panvového dna," priblížil NPZ.

K rizikovým faktorom vzniku inkontinencie patrí podľa NPZ napríklad obezita, fajčenie, ale aj nevhodná životospráva. "Medzi základné pravidlá prevencie inkontinencie patrí najmä pravidelný pitný režim, obmedzenie kávy a alkoholu, odbúravanie nadmerného stresu, pravidelné vyprázdňovanie a v prípade samotného ochorenia je kľúčové aj včasné vyhľadanie lekára," vymenoval Švihra.

Slováci v prevencii zaostávajú. Na tento problém upozorňuje Slovenská urologická spoločnosť už dlhodobo aj v prípade druhého najčastejšieho onkologického ochorenia u mužov – karcinómu prostaty. "Na preventívne urologické prehliadky chodí na Slovensku približne len 14 percent pacientov v rizikovom veku, teda po päťdesiatke. V porovnaní s okolitými krajinami ide o veľmi nízke číslo. Európsky týždeň urológie je preto výzvou pre všetkých, ktorí prevenciu zanedbávajú. Práve tá je najúčinnejším spôsobom včasného záchytu urologických ochorení a vyliečenia pacienta," zdôraznil pre NPZ, ktorý spravuje NCZI, lekár a prezident Slovenskej urologickej spoločnosti Ivan Minčík.