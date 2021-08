Zvýšený cholesterol sa netýka len starších: V čom vidí lekár základný problém? Týmto veciam neverte!

Napriek tomu, že vysoký cholesterol nebolí, môže spôsobiť nemalé komplikácie.

Ľudia pritom podľa lekára často nevedia, čo ho obsahuje veľa. „Predstavujú si, že sú to mastné jedlá, bôčik, slanina. Nevedia, ktoré orechy sú zdravšie. Často sú prekvapení, že náš vlašský orech patrí medzi najzdravšie. Dôležitá je aj edukácia o ,skrytých tukoch'. Tie sú napríklad v rôznych ,keksíkoch', ale aj v syroch,“ povedal kardiológ a obezitológ Ivan Majerčák.

Základný problém vidí v tom, že sa pacienti nemali kde naučiť, čo je to zdravá strava, a množstvo protichodných informácií nájdu cez „doktora Google“. „Pacienti chodia do ambulancie s množstvom ,zázrakov', ktoré našli na internete,“ hovorí Majerčák. Sú to napríklad informácie o spaľovačoch tukov, bylinkách na detoxikáciu organizmu alebo o antikoncepcii, ktorým sa tiež pripisujú mylné účinky na cholesterol.

Za dôležité považuje vedieť rozoznať, ktoré tuky sú tie zdravšie. Pre zdravie sú prospešné skôr rastlinné tuky, teda za studena lisované oleje ako olivový alebo ľanový olej. Pre zdravú hladinu cholesterolu nie je prospešná ani soľ. Vhodnejšie je nahradiť ju bylinkami. „V súvislosti s tlakom a cholesterolom je najpopulárnejší asi cesnak, ktorý, samozrejme, neškodí, ale ak by som si chcel zvýšenú hladinu cholesterolu liečiť len cesnakom, tak by som mal byť trvale asi na home office,“ doplnil odborník.