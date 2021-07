Ako na bodnutie osou, včelou, či uhryznutie vretenicou? Overené recepty na letné uštipnutia

Osy, komáre či sršne vedia byť v lete poriadne agresívne. Keď vám uštedria zásah žihadlom, nevyhnete sa bolesti ani opuchu a niektorí ani alergickej reakcii.

Skôr, než vyhľadáte lekárske ošetrenie, môžete vyskúšať osvedčené ľudové prostriedky. Ako si môžete aj sami poradiť po uštipnutí najčastejšími letnými „predátormi“?

Včela

Bodnutie včely je síce bolestivé a pálivé, ale naozaj nebezpečné je iba pre alergikov. Jeden vačok jedu obsahuje 3 – 4 mg jedu v tekutom stave. Táto dávka je pre ostatný hmyz smrtiaca, no nie však pre človeka, hoci... Najčastejšia reakcia na bodnutie včelou je začervenanie miesta vpichu a bolestivý opuch.

Prvá pomoc:

Žihadlo po bodnutí zostáva stále živým organizmom. Čo najrýchlejšie ho vytiahnite z tela, miesto potrite dezinfekčnou tinktúrou alebo dezinfekčným prostriedkom. Na miesto priložte ľadový alebo alkoholový obklad. Predkovia odporúčali použiť čerstvú cibuľu s medom či ocot, miesto schlaďte sprchou.

Pozor:

Ak vás pichla včela do krku alebo do úst, ihneď cmúľajte kúsok ľadu alebo si dajte do úst studenú lyžicu a na krk studené obklady. Potom čo najrýchlejšie vyhľadajte lekársku pomoc.