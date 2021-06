Kúpanie si už vyžiadalo prvé obete: Ako poskytnúť prvú pomoc pri topení?

Kúpanie patrí k najobľúbenejším letným zábavám. Nanešťastie môže byť veľmi nebezpečné, čo dokazuje už niekoľko utopení uplynulých dní.

Maloleté dieťa bolo treťou obeťou za pár dní a číslo bude zrejme stúpať. Častým dôvodom tragédií býva alkohol a ním nadobudnuté sebavedomie. Niekedy však stačí chvíľka nepozornosti. Viete, ako zachrániť človeka z vody?

Zásady bezpečnosti pri vode

- Vyhnite sa alkoholu a omamným látkam

- Nechoďte k vode sami

- Nepreceňujete svoje schopnosti

- Nevstupujte do neznámych vôd

- Neskáčte do vody na miestach, ktoré nepoznáte

- Dávajte pozor na šmykľavých okrajoch

Ako spoznať topiaceho sa človeka

- predstava, že človek kričí a máva rukami je mylná

- obvykle je skôr ticho a jeho pohyby ustávajú

- hlava kolíše popod hladinu v určitých intervaloch, ruky smerujú dohora

- osoba zakričí len občas, ak vôbec a snaží sa nadychovať v krátkych intervaloch

- plavec prestáva používať nohy, telo je vertikálne

- osoba sa prestáva hýbať z miesta a čoraz častejšie má ramená pod hladinou

Čo robiť ihneď

- zmobilizujte ľudí naokolo, aby zavolali záchrannú službu

- ak ste sami, najprv zavolajte záchrannú službu vy, až následne začnite zachraňovať

- ak máte po ruke čokoľvek, čo môže pomôcť (nafukovačku, konár, loptu,...), hoďte to topiacemu sa

- do vody za topiacim sa choďte len ak ste dobrý plavec

- ak je topiaci sa ďaleko od brehu, zvážte, či sa k nemu bližšie nedostanete po brehu - plávanie je pomalšie.

- topiacemu sa priblížte sa k nemu zozadu

- chyťte ho len jednou rukou a ťahajte k brehu, nikdy nie dvoma rukami

- nikdy topiaceho nechytajte za ruky, v šoku vás ľahko stiahne pod hladinu

Na brehu

- Skontrolujte, či topiaci nemá zapadnutý jazyk, pokúste sa nahmatať pulz.

- Ak je osoba v bezvedomí, začnite jej poskytovať dýchanie z úst do úst asi minútu.

- Následne začnite s masážou srdca. V strede hrudníka stláčajte oboma dlaňami primeraným tlakom hrudník približne do hĺbky 5 cm celú minútu. Následne vykonáte dva vdychy a opäť sústreďte pozornosť na masáž srdca. Pomer by mal byť 30:2, teda tridsať stlačení a dva vdychy.

Nesnažte sa zachraňovať ako vo filme

Alena Krčová, Operačné stredisko Záchrannej zdravotnej služby SR

- Okamžite po vytiahnutí na breh začneme s kardiopulmonálnou resuscitáciou (KPR). Uložíme ho na chrbát, zakloníme hlavu, aby sme spriechodnili dýchacie cesty a na rozdiel od klasickej KPR začíname piatimi vdychmi. Ak nepomôžu, stláčame hrudník v pomere 30 stlačení ku 2 vdychom, do hĺbky 5-6 cm a s frekvenciou 100 - 120 stlačení za minútu. V prípade, že nepoznáme presný postup, operátor tiesňovej linky nás krok za krokom inštruuje, čo máme urobiť. Dôležité je neprestávať s KPR až do príchodu záchranárov na miesto. Máme prípady, keď sa topiaceho sa podarilo zachrániť aj po desiatkach minút vo vode.

Čo je to sekundárne utopenie

Pri utopení dochádza k zaduseniu, buď vniknutím vody do pľúc alebo kŕčom v hrdle, ktorý zúži dýchacie cesty. Existuje aj tzv. sekundárne utopenie, ktoré je následkom niečoho iného - úrazu, alebo choroby. Napríklad pri poraneniach krčnej chrbtice po skokoch do vody, pri vdýchnutí slanej vody, pri rozšírení ciev z chladu s následným kolapsom po skokoch do studenej vody, pri cievnych mozgových príhodách, srdcových epizódach alebo pri pľúcnej vzduchovej embólii.