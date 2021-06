Mobil do postele nepatrí, môže to viesť k závažným následkom: Ako mať zdravý spánok?

Verili by ste tomu, že hranie sa s mobilom pred spaním môže viesť k obezite? Je to tak, používanie technológií pred spaním ovplyvňuje aj našu chuť do jedla. Na druhý deň túžime siahnuť po tučnejších a sladších jedlách než zvyčajne. To však nie je z hrozieb všetko, mobilománia pred spánkom spôsobuje bolesti hlavy či dokonca cukrovku.

Aj na toto prišli vedci z Univerzitnej kliniky v Navarre, ktorí skúmali vplyv používania elektroniky na náš spánok. Spánok sa radí medzi 3 najdôležitejšie podmienky dobrého zdravia, no sami si ho dobrovoľne ničíme. Pre tretinu dospelých je dobre sa vyspať utópiou, medzi deťmi má tento problém 20 až 30 percent populácie. V mnohých prípadoch si za to môžeme sami, a to hraním sa s mobilom v posteli. A následky okrem nespavosti? Priberanie a vyššia náchylnosť na srdcovocievne ochorenia, cukrovku alebo aj bolesti hlavy, ku ktorým môže dôjsť, ak spíme s mobilom pod vankúšom. Poruchy spánku sa liečia v spánkových centrách. Anna Schejbalová z centra REM hovorí, že pacienti, ktorých majú podstatne viac ako v minulosti, si nepriznajú, že ich problémy so zaspávaním spôsobuje mobil. „Vidíme to na celonočnom zázname, ktorý s pacientom robíme. Mnohí si nevypnú mobily, pričom ich o to žiadame, klamú nás. Ale ak ich odložia, ich spánková latencia príde do piatich minút, pritom si sami myslia, že nevedia zaspať.“ Pred spaním Schejbalová odporúča vyhýbať sa dve hodiny pred zaspaním fyzickej aktivite, nepiť kofeínové nápoje, dať si pohár vlažného mlieka, poprechádzať sa večer, spať v pokoji a vo vyvetranej miestnosti. „Podľa štúdií pomáha aj modrá farba stien,“ dodáva. pokračovanie ‹ 1 2 ›