Zákernou chorobou trpí aj speváčka Tina: Príznaky, ktoré rozhodne nepodceňujte!

Na ochorenie sklerózy multiplex (SM) v súčasnosti trpí viac ako 1,2 milióna Európanov a každý rok pribudne viac ako 35.000 nových pacientov.

Priebeh nevyliečiteľného ochorenia je tým miernejší, čím skôr sa diagnóza u pacienta odhalí. Pri príležitosti Svetového dňa sklerózy multiplex to pripomenula Zuzana Gdovinová, prezidentka Slovenskej neurologickej spoločnosti a prednostka Neurologickej kliniky Fakultnej nemocnice s poliklinikou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

SM je chronické zápalové ochorenie, ktoré poškodzuje centrálny nervový systém. Je najčastejšou neúrazovou príčinou invalidizácie mladých ľudí vo veku 20 až 40 rokov. "Je to ochorenie na celý život, no liečba je teraz omnoho lepšia ako predtým. U niekoho pre rôzne príznaky to však môže znamenať prevrátenie života naruby," skonštatovala Gdovinová. Medzi najčastejšie príznaky patrí zápal očného nervu, poruchy pohybu, koordinácie, hybnosti, poruchy spánku či citlivosť kože. Príznaky sú však o to miernejšie, čím skôr sa pacient začne liečiť.

Príčiny vzniku tohto ochorenia dodnes nie sú známe a nie je možné sa z neho ani celkom vyliečiť. "Nemáme jeden test, ktorý by sme vykonali a mali by sme hneď potvrdenú sklerózu. Pacient si musí prejsť viacerými vyšetreniami, kým sa príde na to, že ide o toto ochorenie," priblížila lekárka Marianna Vitková. Zdôraznila, že v súčasnosti majú pacienti so sklerózou dostatok liekov a tiež prístup k všetkým schváleným liekom.

Svetový deň SM pripomína aj kampaň #toSmeMy, ktorá má pomôcť odbúrať predsudky o ochorení a za jej vznikom stojí združenie Spolu Môžeme. „Mnoho ľudí si myslí, že skleróza multiplex sa týka len starších ľudí, mne však toto ochorenie diagnostikovali v maturitnom ročníku,“ vysvetlila tvár kampane Nicol Bonevová, 20-ročná pacientka.

Združenie „Spolu Môžeme“ si pripomína Svetový deň ochorenia skleróza multiplex počas celého mesiaca máj na sociálnych sieťach. "Pre komunitu ľudí, ktorých sa SM týka, pripravila iniciatíva napríklad webinár o zdravom varení," dodalo združenie.