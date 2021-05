Odborníčka radí: Zubná kefka a pasta nestačia! Čo všetko má vplyv na zdravý chrup?

Video

Kvalitná zubná kefka a pasta by mali patriť k základnej starostlivosti o zdravý chrup. Ani zďaleka to však nestačí a okrem pravidelných prehliadok u stomatológa si vieme dopomôcť správnymi živinami, vitamínmi a minerálmi, ktoré vedia posilniť nielen naše zuby, ale aj ďasná. Ani to však nie je všetko. Na čo si dávať pozor a ako dosiahnuť čo najdokonalejší chrup, už prezradí MUDr. Zorica Nemcová z kliniky Stomamed.