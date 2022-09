Djokovič o emotívnej rozlúčke Federera: Jeden z najkrajších momentov môjho života

Z profesionálneho tenisu v piatok nadobro odišiel legendárny Roger Federer. Fenomenálny Švajčiar ukončil svoju kariéru. Poklonu mu zložili viaceré známe osobnosti, medzi ktorými nechýbal ani Novak Djokovič.

Svoj posledný zápas odohral Federer na Laver Cupe za výber Európy. S bohatou kariérou sa rozlúčil po boku svojich dlhoročných hviezdnych konkurentov. „Šlo o jeden z najkrajších momentov na tenisových dvorcoch. Už vopred sme vedeli, že to bude veľmi emotívne lúčenie s Rogerom. Boli sme unesení daným momentom a mixom všetkých možných emócií,“ neskrýval Djokovič dojatie po svojom sobotnom dueli proti Tiafoeovi.

Srbský velikán označil Švajčiara za jedného z najlepších športovcov všetkých dôb. „Som smutný, pretože jeden z najlepších športovcov histórie odchádza do dôchodku. Na druhej strane som šťastný, ako to všetko prebehlo. Bol to jeden z najkrajších momentov, aké som vo svojom živote zažil,“ emotívne vravel Novak Djokovič.