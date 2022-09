Nadal s obavami o tehotnú manželku: Museli ju hospitalizovať!

Po osemfinálovom konci na US Open Rafael Nadal na tenis na chvíľu zabudne. Tridsaťšesťročný Španiel prišiel o sériu 22 víťazných grandslamových zápasov, do ktorých sa odstúpenie vo Wimbledone neráta, a teší sa domov na Mallorku za tehotnou manželkou. Prvé dieťa by mala porodiť na konci októbra.

„Teraz sa musím postarať o veľa dôležitejších vecí, než je tenis,“ povedal Nadal po porážke s Američanom Francesom Tiafoeom 1:3 na sety. „Príde chvíľa, kedy uvidím svojho prvého syna a dúfam, že všetko prebehne v poriadku,“ dodal. Pred pár dňami denník Marca napísal, že Nadalova tehotná žena Maria bola hospitalizovaná, aby sa predišlo komplikáciám. Lekári si ju zatiaľ v nemocnici nechali. „Rozhodne teraz nemám poňatie, ako bude vyzerať ďalší tenisový program. Osobný život je omnoho dôležitejší ako moja práca,“ povedal tenista, ktorý je držiteľom rekordných 22 grandslamových trofejí a tento rok ovládol Australian Open i Roland Garros. Na US Open skončil Nadal v pondelok v osemfinále. Hrať by mal od 23. septembra na Laver Cupe v Londýne, piaty ročník súťaže medzi výbermi Európy a sveta. „Mám za sebou pár ťažkých mesiacov. Keď budem cítiť, že som psychicky pripravený, pôjdem znovu do toho,“ povedal Srbi sa pustili do Rafaela Nadala: Zasa použil ten špinavý trik