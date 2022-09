Tenis v šoku! Francúzku Ferrovú znásilňoval roky tréner!

Megaškandál nielen pre Francúzsko, ale pre celý tenis! Pierre Bouteyre (50) bol obvinený z toho najohavnejšieho zločinu: zo znásilnenia maloletej osoby. Tou bola jeho, vtedy iba 15-ročná, tenistka Fiona Ferrová.

Podľa francúzskych médií je Bouteyre obvinený z dvoch zločinov: zo znásilnenia maloletej osoby a zo sexuálneho napadnutia maloletej osoby staršej ako 15 rokov. Všetko sa udialo v rokoch 2012 až 2015, keď mala Ferrová 15 až 18 rokov a on bol jej osobným trénerom, takže s ňou cestoval na všetky turnaje.

Dnes má Fiona 25 rokov a pred pár dňami sa pokúšala v kvalifikácii o miestenku do hlavnej súťaže na US Open, neuspela. „Mal nado mnou moc,“ napísala Ferrová na svojom profile a vyhlásila, že nikdy nesúhlasila so sexuálnym kontaktom a verí, že justičný systém si urobí svoju prácu.

Šokujúce je aj to, že Bouteyere kedysi trénoval aj elitnú tenistku Alize Cornetovú, ktorá vo Wimbledone zdolala Serenu Williamsovú a na US Open vyradila obhajkyňu Raducanuovú. „Veľmi ma to ovplyvňuje a možno aj to je jeden z dôvodov, prečo v noci nespím,“ priznala Cornetová, ktorá poslala Fione obrovskú podporu.

Bouteyre všetky obvinenia odmieta, jeho právnik tvrdí, že išlo o romantický milenecký vzťah a k nátlaku nedošlo. Bol obvinený, dostal súdny dohľad, zakázali mu trénovať maloletých a kontaktovať Fionu. Hrozí mu až 20 rokov väzenia.