Williamsová sa v slzách lúčila s kariérou: Po maratónskom boji z US Open vypadla

Bývalá svetová jednotka prehrala v noci na sobotu v 3. kole s Austrálčankou Aljou Tomljanovičovou po trojhodinovej bitke 5:7, 7:6 (4) a 1:6, no ešte definitívne neoznámila koniec kariéry.

Na otázku, či by mohla prehodnotiť svoj plánovaný koniec, na kurte odpovedala: „Nemyslím si to, ale nikdy neviete." O chvíľu neskôr na tlačovej konferencii po priamej otázke ešte zavtipkovala: "Vždy som mala rada Austráliu." Williamsová, ktorá oslávi koncom septembra 41. narodeniny, narážala na januárový grandslamový turnaj Australian Open.

Congrats on an amazing career, @SerenaWilliams!



How lucky were we to be able to watch a young girl from Compton grow up to become one of the greatest athletes of all time.



I'm proud of you, my friend—and I can't wait to see the lives you continue to transform with your talents. pic.twitter.com/VWONEMAwz3