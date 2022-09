Najmladšia hráčka US Open Sara Bejlek pobúrila Ameriku: Otcovské potľapnutie vyradí z repertoáru!

V prvom kole síce prehrala, no za veľkou mlákou vzbudila pozornosť svojou pozápasovou oslavou. Najmladšia účastníčka hlavnej súťaže na US Open, iba 16-ročná Češka Sara Bejlek totiž postup z kvalifikácie oslávila tak, že ju otec a tréner v jednej osobe objal a viackrát potľapkal po zadku. A to nemala v Amerike robiť...

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

V prvom kole hlavnej súťaže síce nestačila na Rusku Samsonovoú, ktorej podľahla 3:6, 1:6, no viackrát musela vysvetľovať prečo práve tak oslavovala. „US Open bola pre mňa obrovská skúsenosť so všetkým. Aj s tým, že som v kvalifikácii vyradila Francúzku Mladenovicovú, Austrálčanku Honovú a Britku Watsonovú, aj to, že sa im za moje nadšenie ušla kritika,“ povedala rodáčka z Hrušovan nad Jevišovkou a jedným dychom dodala, že si z New Yorku odváža mnoho krásnych spomienok.

Mladú hráčku nezlomilo, že v zápase hlavnej súťaže v hľadisku chýbal otec a tréner. Hráčkin dedo totiž upadol do kómy a tak sa kouč prvým lietadlom vrátil domov do Česka.

Nahradil ho český fedcupový kapitán Petr Pála. „Video, ktoré obletelo svet som videla. Bola to spontánna reakcia a reakcie internetu ma nerozhodili. Otec je môj otec a vždy bude. V Česku by to nik neriešil, ale tu sa k tomu vyjadruje každý!“ dodala Sara s tým, že sa v tíme dohodli, že sa to už nebude opakovať.