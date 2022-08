Špeciálny večer pre Serenu Williamsovú: Blíži sa koniec kariéry šampiónky?

Pondelkový zápas americkej tenistky mohol byť zrejme zároveň posledným v jej bohatej kariére. Celkovo 23-násobná grandslamová šampiónka v dvojhre nedávno oznámila, že sa plánuje posunúť ďalej. Očakáva sa preto, že prestížny domáci turnaj pre ňu bude rozlúčkou.

Serena v prvom kole dokázala zdolať čiernohorskú reprezentantku Danku Koviničovú a postúpiť ďalej. Na otázku, či je to definitívne jej posledný turnaj odpovedala s úsmevom. „Doposiaľ som sa k tomu vyjadrovala dosť neurčito. A zostanem pritom, pretože človek nikdy nevie,“ povedala dobre naladená Williamsová.

Nočné zápasy na štadióne Artura Asha sú stále výnimočné svojou atmosférou, pričom tento prekonal všetko očakávania. Všetko začalo videom vzdávajúcim hold úspechom mladšej zo sesterskej tenisovej dvojice pred jej samotným vstupom na kurt. Po víťazstve sa dočkala poklony od tenisovej legendy Billie Jean Kingovej či televíznej ikony Oprah Winfreyovej. Celý duel pritom sledovali mnohé známe osobností z oblasti módy, filmu, televízie, hudby či politiky.

