Novak Djokovič si bude môcť zahrať až v novembri: Biden nepomohol, pomôže petícia?

Tak dúfal, že ho na US Open pustia... Novak Djokovič (35) sa nádejal, že sa situácia v USA zmení a on bude môcť hrať na US Open. Spoliehal sa aj na pomoc samotného prezidenta USA Joea Bidena (79), ale márne. Nezabrali ani podporné vyjadrenia niekoľkých kongresmanov. Pomôže mu petícia, ktorú v zámorí už údajne podpísalo takmer 20 000 ľudí?