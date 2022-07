Vplyvní politici v USA sa zastali Djokoviča: Zahrá si Srb na US Open?

Šanca, že bude hrať na US Open 2022 je minimálna. Srbského tenistu Novaka Djokoviča (35) nepustia za oceán aktuálne opatrenia, pre cudzincov platí totiž pri vstupe do USA povinnosť očkovania proti covidu, ktoré Srb odmieta.

Djokovič postupne ale získava v USA podporu medzi politickými špičkami, zastal sa ho napríklad texaský senátor Drew Springer, ktorý sa dokonca obul do prezidenta Joea Bidena. Ten je podľa neho vinný z toho, že zabránil ľuďom ako Djokovič vo vstupe do krajiny, no zároveň tam vpustil množstvo nelegálnych imigrantov bez akéhokoľvek osvedčenia proti koronavírusu.

„Biden zakazuje Novakovi Djokovičovi prísť do Spojených štátov na US Open, ale dovoľuje miliónom neočkovaných ilegálnych imigrantov prekročiť hranice. Hej Joe, čo poviete na ďalšiu neočkovanú osobu?“ napísal Springer na sociálnu sieť. Podporu na Twitteri vyjadril Novakovi aj republikánsky senátor Rand Paul.