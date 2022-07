Britský komentátor hromží na Djokoviča: Patrí medzi najnebezpečnejších ľudí sveta!

Čerstvý víťaz Wimbledonu sa naďalej odmieta zaočkovať, čo spôsobuje mierne komplikácie s jeho štartom na turnajoch v USA. Ak chce za veľkou mlákou štartovať, musí si zaobstarať vakcínu proti koronavírusu, také sú naďalej v Spojených štátoch pravidlá. Djokovič však túto podmienku splniť odmieta a tvrdí, že ak povolenie nedostane, do Ameriky neodletí.

Správanie Srba akoby nahnevalo Benjamina Butterwortha, britského komentátora a žurnalistu. „Momentálne je jedným z najnebezpečnejších ľudí na svete. Svojím chovaním vystavuje verejnosť riziku a vôbec si to neuvedomuje,“ hromžil na margo jedného z najlepších tenistov sveta.

„Djokovič je slávny muž, kvôli čomu má veľkú zodpovednosť. Svoju imidž sa ale rozhodol využiť k tomu, že ľudí presviedča, aby sa nenechávali očkovať,“ hovoril žurnalista portálov ako Guardian či Washington post v rozhovore pre televízny program GB News.

'Novak Djokovic is one of the most dangerous people in sport and one of the most dangerous celebrities on this planet.'



Benjamin Butterworth calls the Wimbledon champion a 'disgrace' for not taking the Covid-19 vaccination.



