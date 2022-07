Tenista Murray prežíva náročné chvíle: Navždy prišiel o milovaného spoločníka

Andy Murray má hlavu v smútku. Nie len, že sa mu na kurtoch nedarí podľa predstáv, najnovšie má omnoho väčšie starosti. Počas londýnskeho turnaja navždy prišiel o milovaného spoločníka.

Škótsky tenista sa ešte ani poriadne nestihol oklepať zo smrti svojej mačky a jeho rodina už zasiahla ďalšia smutná správa. Andy Murray sa nadobro musel rozlúčiť so svojím milovaným psom Maggie Mayhemom.

Takúto prezývku pre svojho miláčika vymysleli spoločne s manželkou ešte v roku 2008, kedy si psíka zaobstarali. V láske ho mali dokonca natoľko, že mu na sociálnej sieti Twitter vytvorili vlastný účet.

Murray sa so svojím štvornohým spoločníkom emotívne rozlúčil aj na Instagrame. „Bol súčasťou našej rodiny a naším prvým zvieratkom, takže to naozaj bolí. Doprajte svojím maznáčikom dnes večer veľké maznanie, pretože príde doba, kedy to už nebudete môcť urobiť. Ďakujeme, Maggie Mayhem, bola si absolútna hviezda,“ napísal k fotografii, na ktorej drží psíka v objatí.