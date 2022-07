Djokovič opäť zamestnal fanúšikov: Podozrivá inhalácia?!

Kopec špekulácií! Bizarný návyk Novaka Djokoviča (32) mu zarobil počas Wimbledonu u fanúšikov na spŕšku podozrení! Podivné inhalovanie z fľaše počas výmeny strán rozbláznilo fantáziu divákov.

Treba uznať, že niektoré scény z výmen strán vyzerajú veľmi podozrivo. Na sociálnych sieťach koluje video, na ktorom Novak smerom k svojmu tímu zjavne naznačuje, či je vo fľaši to, čo očakáva. Následne sa z fľaše nenapije, ale nadýchne. „Veľmi by ma zaujímalo, čo bolo vo fľaši. Určite to nebola tekutina...,“ napísal jeden z fanúšikov.

Britský denník Telegraph tvrdí, že Srb, rovnako ako mnohí iní tenisti, užíva izotonický prášok bez vody. Sám Djokovič na tlačovej besede po semifinále zopakoval to, čo povedal: ešte chvíľu to ostane tajomstvom. Že je to „čarovný nápoj“. Uvidíme, či tento nápoj zaberie v dnešnom finále Wimbledonu, kde Srba čaká nenávidený súper, Nick Kyrgios, ktorého ešte nezdolal...

To je Irónia!

Ako inak nazvať fakt, že tohtoročný Wimbledon, kde mali zakázaný štart ruskí tenisti a tenistky, vyhrala Ruska. Vo finále ženskej dvojhry triumfovala rodáčka z Moskvy ale v drese Kazachstanu. Tá v ruskej metropole stále žije a trénuje. Jelena Rybakinová zdolala Ons Jabeurovú 3:6, 6:2, 6:2.