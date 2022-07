Wimbledon má nečakaného ženského víťaza: Do Kazachstanu putuje historický grandslam

Kazašská tenistka Jelena Rybakinová sa stala víťazkou ženskej wimbledonskej dvojhry a získala prvý grandslamový titul v kariére.

Vo finále zdolala v pozícii turnajovej dvanástky tretiu nasadenú Tunisanku Ons Jabeurovú 3:6, 6:2, 6:2. Rybakinová je vôbec prvou kazašskou šampiónkou niektorého z podujatí veľkej štvorky. Vďaka sobotňajšiemu triumfu zinkasuje prémiu dva milióny libier pred zdanením.

Jabeurová hrala v prvom sete duelu s Rybakinovou maximálne koncentrovane. V treťom geme prelomila podanie Kazašky a po potvrdení brejku odskočila súperke na 3:1. Rybakinová pôsobila na dvorci nervóznym dojmom, v medzihre robila príliš veľa nevynútených chýb.

V deviatom geme opäť prišla o servis a tak sa úvodné dejstvo stalo korisťou Jabeurovej. Tunisanka často využívala čopované údery, ktoré sú na tráve veľmi účinné. Mala vyššiu percentuálnu úspešnosť prvého podania ako Rybakinová a lepšie returnovala.

Na začiatku druhého setu sa Kazaška zmobilizovala, vďaka agresívnym úderom od základnej čiary zobrala Jabeurovej podanie a ujala sa vedenia 2:0. Dvadsaťtriročná rodáčka z Moskvy zlepšila pohyb a dokázala si poradiť aj so stopbalmi tuniskej hráčky.

V "maratónskom" štvrtom geme nevyužila Jabeurová tri brejkbaly na 2:2, čo ju vykoľajilo. Vyšla z rytmu, v ďalšej hre po sérii nevynútených chýb stratila podanie a Rybakinová si vybudovala rozhodujúci náskok 5:1. V ôsmom geme využila vďaka esu prvý setbal a vynútila si rozhodujúce dejstvo.

Hneď v jeho úvode Kazaška opäť Jabeurovú brejkla a ešte viac nalomila psychiku Tunisanky, ktorá bola čoraz frustrovanejšia a kopila chyby. Za stavu 3:2 prehrávala Rybakinová 0:40, no následne získala päť fiftínov za sebou, udržala si servis a zápas dotiahla do úspešného konca.

Za stavu 5:2 premenila hneď úvodný mečbal a vyrovnala vzájomnú bilanciu so Jabeurovou na 2:2. Tunisanka napriek finálovej prehre dosiahla vo Wimbledone životný úspech. Svetová dvojka ako vôbec prvá arabská hráčka postúpila do grandslamového finále.

Rybakinová počas slávnostného príhovoru neskrývala dojatie. "Pred zápasom i počas neho som bola veľmi nervózna. Ešte aj teraz sa chvejem. Som rada, že sa to už celé skončilo. Chcem sa poďakovať divákom za obrovskú podporu. Gratulujem Ons k skvelým výkonom. Si veľká inšpirácia nielen pre mladé tenistky a tenistov. Máš fantastickú hru, dúfam, že to nebol náš posledný vzájomný zápas.

Ďakujem aj všetkým ľuďom v mojej lóži a trénerom. Je úžasné, že som si mohla vychutnať tento triumf pred vašimi očami. Nečakala som, že sa dostanem do druhého wimbledonského týždňa. Vyhrať najslávnejší turnaj na svete je niečo úchvatné. Prišiel ma podporiť aj prezident Kazašského tenisového zväzu i moja sestra, dúfam, že si to užila. Ďakujem aj mojim rodičom, ktorí sem žiaľ nemohli prísť, bez nich by som tu teraz nestála."

Jabeurovú mrzelo, že finále jej nevyšlo podľa predstáv. "Je to smutné, ale v tenise je vždy len jedna víťazka. Chcem sa poďakovať všetkým divákom za veľkú podporu. Jelene chcem zablahoželať k skvelej hre. Dúfam, že sa opäť stretneme na kurte. Chcem sa poďakovať aj môjmu tímu za to, že ma stále tlačí dopredu a pomáha mi. Milujem Wimbledon a dúfam, že môj úspech podnieti k tenisu generácie Tunisanov."



ženy - dvojhra - finále:

Jelena Rybakinová (Kaz.-12) - Ons Jabeurová (Tun.-3) 3:6, 6:2, 6:2