Bratislava Open ponúkne prestížne štvrťfinále: Po troch rokoch opäť proti sebe

Slovenskí tenisti Norbert Gombos a Jozef Kovalík sa v piatok po troch rokoch opäť stretnú vo štvrťfinále mužskej dvojhry na challengerovom turnaji Kooperativa Bratislava Open v Bratislave.

Tridsaťjedenročný Gombos ako tretí nasadený hráč zdolal v stredajšom osemfinále Rusa Jevgenija Karlovského za 61 minút 6:0, 7:5. O dva roky mladší Kovalík vyradil nasadenú osmičku "pavúka" Kazacha Dmitrija Popkova po viac ako dvoch hodinách 6:7 (3), 6:0, 6:1.

"V utorok som mal voľný deň a mali sme rodinnú oslavu. Aj to mi pomohlo odreagovať sa a prísť na iné myšlienky. Dnes som hral úplne uvoľnene a verím, že mi to takto vydrží až do konca turnaja," uviedol Gombos, citoval ho oficiálny web Slovenského tenisového zväzu. Jeho syn Leo oslávil počas turnaja prvé narodeniny.

"Rovnako ako v úvodnom kole som nezvládol koncovku prvého setu, no potom som to našťastie otočil. Teším sa na zápas proti Norovi Gombosovi. Poznáme sa veľmi dobre, lepšie už ani nemôžeme. Často spolu trénujeme," povedal po postupe do štvrťfinále Kovalík, ktorý má v doterajších šiestich vzájomných súbojoch proti Gombosovi bilanciu jeden triumf a päť prehier. Naposledy sa stretli vo štvrťfinále tohto podujatia v roku 2019, keď Gombos zaznamenal celkové prvenstvo na turnaji.